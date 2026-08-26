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#Roman étranger

Tant que chantent les fleurs

Nadia Hashimi

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Août 2021, en Afghanistan, les troupes américaines se retirent et les talibans reprennent le pouvoir. En un instant, les femmes voient tous leurs rêves d'avenir se briser. Mariée de force à un chef de guerre brutal, Marjan a réussi à s'échapper avant de donner naissance à une fille, Hawa. Devant se cacher pour sauver sa vie et celle de son enfant, Marjan enchaînera les postes précaires avant de s'engager dans un peloton féminin de l'armée afghane. Malgré une vie de luttes permanentes, Marjan et Hawa essaient d'oublier ce monde de violences. Hawa se prend même de passion pour le rubab, un instrument à cordes. Mais quand les talibans entrent dans Kaboul, Marjan n'a plus d'autre choix que d'intégrer un refuge pour veuves. Dans un pays où aucun futur ne semble possible, seuls subsistent la détermination des femmes et le pouvoir salvateur de la musique. Autrice best-seller de La Perle et la Coquille, Nadia Hashimi nous dévoile une fresque sur le destin des femmes afghanes d'aujourd'hui. " Une lecture indispensable... déchirante, puissante et inoubliable. "Booklist "Le nouveau roman très attendu de Nadia Hashimi est une histoire immersive et inoubliable, portée par la résistance, la solidarité et l'espoir face à l'adversité. Avec une grande finesse et une profonde empathie, Tant que chantent les fleurs fait résonner le passé pour éclairer le présent, comme le meilleur de la fiction historique sait le faire". Jennifer Chiaverini, autrice de Resistance Women "Nadia Hashimi célèbre l'héroïsme méconnu des femmes afghanes. J'ai parfois serré le livre si fort que j'en ai marqué les pages. Cette histoire m'a transformée. Bouleversante, saisissante et transformatrice. Une lecture essentielle pour des générations de femmes". Sarah McCoy, autrice de Un goût de cannelle et d'espoir

Par Nadia Hashimi
Chez Hauteville

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Auteur

Nadia Hashimi

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Tant que chantent les fleurs

Nadia Hashimi trad. Camille Neveux

Paru le 26/08/2026

594 pages

Hauteville

19,95 €

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