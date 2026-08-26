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Le sexe de Poutine

Lukas Aubin

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Au coeur du projet de puissance de Vladimir Poutine se trouve l'intime, instrumentalisé comme levier politique. Par le prisme de la sexualité comme grille de lecture (géo)politique, Lukas Aubin explore la domination des corps et l'imposition de normes de genre au service d'une guerre culturelle contre l'Occident. A la croisée de la géopolitique, de la sociologie et des études de genre, cet essai propose une analyse inédite, nourrie par plus de quinze ans d'enquêtes et de recherches sur la Russie.

Par Lukas Aubin
Chez Textuel

|

Auteur

Lukas Aubin

Editeur

Textuel

Genre

Sociologie politique

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Le sexe de Poutine

Lukas Aubin

Paru le 26/08/2026

Textuel

18,90 €

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