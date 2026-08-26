Histoire de France

Le Moyen Age a longtemps été vu comme une période sombre, marquée par les guerres, les famines et la peste. Mais grâce au travail des historiens, on sait que ces 1 000 ans d'histoire sont bien plus que cela... C'est une ère riche en événements, en personnages extraordinaires, en monuments et en oeuvres d'art. Prépare-toi, car nous partons au temps des châteaux forts, à la découverte de ces hommes et ces femmes qui ont façonné notre passé !