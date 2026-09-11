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#Roman étranger

Rendez-vous sur l'autre rive

Jay McInerney

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New York, 2020. Corrine et Russell Calloway sont de retour dans ce livre où l'ironie flirte avec la nostalgie, "un roman d'automne" , selon les mots de Jay McInerney. Au fil des années, les Calloway ont traversé sains et saufs d'innombrables crises. Aujourd'hui, ils affrontent des périls plus intimes, tandis que leurs enfants tracent leur chemin dans un monde nouveau dont nul ne connaît d'avance le mode d'emploi. Sans renoncer à la satire d'un milieu qu'il connaît si bien - ces beautiful people qui hantent les romans de Truman Capote et Scott Fitzgerald -, Jay McInerney nous offre la dernière saison de sa comédie new-yorkaise, comme une lettre d'adieu à une époque déjà révolue. De quoi l'avenir sera-t-il fait ? La réponse appartient à une nouvelle génération, laquelle saura peut-être, mieux que la précédente, éviter les pièges d'une société obsédée par l'argent, la célébrité et la réussite sociale. Jay McInerney est né en 1955. Lauréat du prix Scott Fitzgerald, ce disciple de Raymond Carver est l'auteur de neuf romans - dont Trente ans et des poussières, La Belle Vie et Les Jours enfuis - et de deux recueils de nouvelles, tous publiés aux éditions de l'Olivier et disponibles en Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thierry Decottignies.

Par Jay McInerney
Chez Editions de l'Olivier

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Auteur

Jay McInerney

Editeur

Editions de l'Olivier

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Rendez-vous sur l'autre rive

Jay McInerney trad. Thierry Decottignies

Paru le 11/09/2026

336 pages

Editions de l'Olivier

23,50 €

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