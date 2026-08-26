Sais-tu qu'il existe plusieurs espèces d'hominidés qui, au fil du temps, ont évolué et fait d'incroyables découvertes ? Et certaines d'entre elles ont quitté l'Afrique, où elles sont apparues, pour arriver jusque chez nous. En tournant les pages de ce livre, tu vas rencontrer Homo erectus, Néandertal et même Cro-Magnon, notre ancêtre direct ! Sur différents sites, ils ont laissé leurs traces... Ainsi commence notre histoire de France !