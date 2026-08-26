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#Roman jeunesse

Histoire de France

Bruno Wennagel, Mathieu Ferret

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Sais-tu qu'il existe plusieurs espèces d'hominidés qui, au fil du temps, ont évolué et fait d'incroyables découvertes ? Et certaines d'entre elles ont quitté l'Afrique, où elles sont apparues, pour arriver jusque chez nous. En tournant les pages de ce livre, tu vas rencontrer Homo erectus, Néandertal et même Cro-Magnon, notre ancêtre direct ! Sur différents sites, ils ont laissé leurs traces... Ainsi commence notre histoire de France !

Par Bruno Wennagel, Mathieu Ferret
Chez Quelle histoire

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Auteur

Bruno Wennagel, Mathieu Ferret

Editeur

Quelle histoire

Genre

Généralités

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Histoire de France

Bruno Wennagel, Mathieu Ferret

Paru le 26/08/2026

96 pages

Quelle histoire

13,95 €

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Scannez le code barre 9782386143359
9782386143359
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