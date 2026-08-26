Histoire de France

Depuis les années 1900, le monde a tourné à toute vitesse... Des soirées dans les cabarets à l'arrivée de la télévision, des premiers pas sur la Lune au séjour de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, de l'exposition universelle aux JO 2024, il s'en est passé des choses ! Pourtant, tout n'a pas été facile : entre les grandes guerres, les combats pour la liberté et les crises économiques, les défis ont été immenses. Et tu vas voir qu'il en reste encore à relever !