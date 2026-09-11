Who killed the hero ? Tome 1

Quatre ans se sont écoulés depuis la défaite du roi démon. Afin d'honorer celui qui a donné sa vie pour tous les sauver, le royaume lance le projet de compiler les nombreux exploits du héros. Ses anciens compagnons, le chevalier Léon, la prêtresse Maria et le sage Solon, relatent alors ses aventures, mais tous restent évasifs quant à la vérité sur la mort du héros. Pourquoi est-il mort ?? Et qui l'a véritablement tué? ? Un mystère fantastique captivant, où le destin du royaume et les exploits et passions des aventuriers s'entremêlent.