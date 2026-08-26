Sounds of Life Tome 21

Stimulés par la performance de leurs concurrents du lycée Ichiei, Chika et ses amis tentent de passer à la vitesse supérieure en améliorant la qualité de leurs répétitions. Mais Michitaka apprend une mauvaise nouvelle ! Sa mère est hospitalisée et, en tant qu'aîné de la famille, il lui revient de s'occuper de toutes les tâches à la maison. En toute logique, il va donc avoir beaucoup moins de temps à consacrer au club... Véritable manga phénomène au Japon, Sounds of Life raconte le quotidien d'adolescents qui, en se retrouvant autour d'une passion commune, vont apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres... et surtout avec eux-mêmes !