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#Manga

Sounds of Life Tome 21

Amu

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Stimulés par la performance de leurs concurrents du lycée Ichiei, Chika et ses amis tentent de passer à la vitesse supérieure en améliorant la qualité de leurs répétitions. Mais Michitaka apprend une mauvaise nouvelle ! Sa mère est hospitalisée et, en tant qu'aîné de la famille, il lui revient de s'occuper de toutes les tâches à la maison. En toute logique, il va donc avoir beaucoup moins de temps à consacrer au club... Véritable manga phénomène au Japon, Sounds of Life raconte le quotidien d'adolescents qui, en se retrouvant autour d'une passion commune, vont apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres... et surtout avec eux-mêmes !

Par Amu
Chez Akata

|

Auteur

Amu

Editeur

Akata

Genre

Shonen/garçon

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Sounds of Life Tome 21

Amu trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 26/08/2026

Akata

7,30 €

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