Mon carnet de visite

Un carnet qui se glisse dans la poche pour accompagner les promenades au musée ! Dans ce petit guide, Sophie Roubertie donne des clés pour observer et comprendre chaque oeuvre d'art sous dix angles : - le sujet, - la technique, - les couleurs, - la lumière, - la composition et la perspective, - les personnages, - les symboles, - les gestes, - la période de création, - l'atmosphère du tableau. Des questions, des informations techniques et artistiques et un lexique encouragent l'enfant à découvrir par lui-même les tableaux qu'il rencontre. A la fin du carnet, quelques pages de notes lui permettent de garder un souvenir de ses musées et ses oeuvres préférées. Enfin, l'autrice propose quelques jeux compatibles avec les musées pour animer les visites !