L'orque puceau qui a choisi l'elfe à la peau brune. Pour célébrer l'arrivée de ses nouvelles recrues, l'armée orque leur offre une visite dans un établissement aussi prestigieux que redouté. Encore puceau et persuadé qu'un véritable orque doit faire preuve d'endurance, Wav choisit Lacy, une mystérieuse elfe à la peau brune dont la beauté n'a d'égale que l'expérience. Bien décidé à ne pas couvrir son clan de honte, il s'engage alors dans une épreuve qu'il est loin d'imaginer aussi difficile. Dans ce bordel elfique, perdre trop vite serait le plus grand des déshonneurs. Avec Fairy Brothel - Room 3 : Lacy, Sencha Bashira et Mugicha Bashira livrent une fantasy adulte aussi amusante qu'efficace, portée par le contraste savoureux entre un jeune guerrier orque maladroit et une professionnelle elfique parfaitement maîtresse de son art. Entre pression de l'honneur, découverte de la sensualité et situations aussi embarrassantes qu'excitantes, ce récit met en scène une rencontre pleine d'humour et de charme dans un univers fantasy assumé. Note de l'éditeur : La collection Doujinshi est dédiée à des oeuvres acquises directement auprès d'auteurs ou de collectifs d'auteurs, et publiées dans un tirage unique et limité à 1 500 exemplaires. Une approche éditoriale pensée pour les lecteurs en quête d'objets soignés, rares et fidèles à la vision originale de leurs créateurs. L'ouvrage est proposé au format B5, avec une couverture bénéficiant d'un pelliculage mat et d'un vernis brillant sur le logo, témoignant du soin particulier apporté à la conception graphique, à l'impression et à la fabrication éditoriale. L'intégralité des dialogues et des onomatopées est traduite, et l'édition est proposée sans aucune censure.