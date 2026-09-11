A la rencontre de saint Théophile de Corte

Un livre joliment illustré pour connaître l'histoire de saint Théophile de Corte, le premier saint de Corse. Né sur l'île de Beauté à la fin du XVIIe siècle, enfant unique choyé par ses parents, il est profondément croyant dès son plus jeune âge. Fortement inspiré par la vie de saint François d'Assise, il décide de tout quitter pour entrer chez les Capucins à Rome, puis se consacre au Ritiri, les couvents de stricte observance. Il en fondera un notamment en Corse. Il a été canonisé en 1930.