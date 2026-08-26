N'ayez plus peur des épices

"J'ai peur que ce soit trop fort". "Je ne sais pas les doser". "Les épices, ce n'est pas pour moi". Et si ces idées reçues appartenaient au passé ? Dans ce livre, Cheikh Niang partage une approche simple et généreuse de la cuisine : apprendre à faire confiance à ses sens. Inspiré de son histoire, de ses voyages et des traditions culinaires africaines, il montre que les épices ne sont pas là pour masquer les aliments, mais pour révéler leur goût. Au fil des pages, découvrez comment choisir, associer et doser les épices sans stress, puis mettez-les en pratique à travers 40 recettes végétales accessibles, réconfortantes et pleines de saveurs : mijotés à l'arachide, fonio parfumé, currys doux, légumes rôtis, boissons épicées ou douceurs du quotidien. Un livre pour cuisiner autrement, retrouver le plaisir d'oser et comprendre que le secret n'est pas dans les règles, mais dans l'écoute : sentir, goûter, ajuster. - Une méthode simple pour apprivoiser les épices sans intimidation - 40 recettes végétales inspirées des cuisines africaines et de leurs influences contemporaines - Des conseils concrets pour développer son intuition culinaire et gagner en confiance