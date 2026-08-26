Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

N'ayez plus peur des épices

Cheikh Niang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'ai peur que ce soit trop fort". "Je ne sais pas les doser". "Les épices, ce n'est pas pour moi". Et si ces idées reçues appartenaient au passé ? Dans ce livre, Cheikh Niang partage une approche simple et généreuse de la cuisine : apprendre à faire confiance à ses sens. Inspiré de son histoire, de ses voyages et des traditions culinaires africaines, il montre que les épices ne sont pas là pour masquer les aliments, mais pour révéler leur goût. Au fil des pages, découvrez comment choisir, associer et doser les épices sans stress, puis mettez-les en pratique à travers 40 recettes végétales accessibles, réconfortantes et pleines de saveurs : mijotés à l'arachide, fonio parfumé, currys doux, légumes rôtis, boissons épicées ou douceurs du quotidien. Un livre pour cuisiner autrement, retrouver le plaisir d'oser et comprendre que le secret n'est pas dans les règles, mais dans l'écoute : sentir, goûter, ajuster. - Une méthode simple pour apprivoiser les épices sans intimidation - 40 recettes végétales inspirées des cuisines africaines et de leurs influences contemporaines - Des conseils concrets pour développer son intuition culinaire et gagner en confiance

Par Cheikh Niang
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Cheikh Niang

Editeur

Editions La Plage

Genre

Sauces, épices

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur N'ayez plus peur des épices par Cheikh Niang

Commenter ce livre

 

N'ayez plus peur des épices

Cheikh Niang

Paru le 26/08/2026

192 pages

Editions La Plage

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383386667
9782383386667
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.