Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

La Guilde des Extraordinaires

Clervie Quelven

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Eleusie, le peuple est divisé en 3 guildes : les Féériques, Les Rugissants et les Artisans. Phil est né dans une famille d'Artisans, ses deux parents sont des Peintres aux talents extraordinaires. Ceux qui visitent leur galerie familiale peuvent se promener directement dans les tableaux peints par ces Artisans de renom. Phil est fils unique, mais il a pour compagnie sa cousine Ismérie, qui a été accueillie à la mort de ses parents. Alors que d'inquiétantes disparitions ont lieu, Phil et Ismérie, accompagnés de leurs fidèles métamorphes, vont se mettre à enquêter et découvrir d'étranges secrets. En route, ils vont faire la rencontre d'un Rugissant, de créatures légendaires, et leur courage et leurs valeurs vont être testés. Réussiront-ils à déjouer les plans de celui qui agit dans l'ombre ?

Par Clervie Quelven
Chez Mame

|

Auteur

Clervie Quelven

Editeur

Mame

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Guilde des Extraordinaires par Clervie Quelven

Commenter ce livre

 

La Guilde des Extraordinaires

Clervie Quelven

Paru le 11/09/2026

200 pages

Mame

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782728938506
9782728938506
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Le festival Étrange Grande annulé après la polémique autour d’un auteur Magnus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.