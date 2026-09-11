La Guilde des Extraordinaires

A Eleusie, le peuple est divisé en 3 guildes : les Féériques, Les Rugissants et les Artisans. Phil est né dans une famille d'Artisans, ses deux parents sont des Peintres aux talents extraordinaires. Ceux qui visitent leur galerie familiale peuvent se promener directement dans les tableaux peints par ces Artisans de renom. Phil est fils unique, mais il a pour compagnie sa cousine Ismérie, qui a été accueillie à la mort de ses parents. Alors que d'inquiétantes disparitions ont lieu, Phil et Ismérie, accompagnés de leurs fidèles métamorphes, vont se mettre à enquêter et découvrir d'étranges secrets. En route, ils vont faire la rencontre d'un Rugissant, de créatures légendaires, et leur courage et leurs valeurs vont être testés. Réussiront-ils à déjouer les plans de celui qui agit dans l'ombre ?