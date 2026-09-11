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Tokyo cannabis Tome 8

Inai Yuto, Yûto Inai

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L'Ultra Red débarque sur le marché pour prendre le contrôle du business des e-liquides ! Mais, Kagayama craignant que ce nouveau produit, jouant avec les limites, ne trouve pas son public, se sent mis à l'écart du business de Morio avec les Omega. De son côté, Shimizu n'a plus d'autre choix que de retrouver Mick, s'il veut se racheter auprès des Kurobe. Alors que Morio pensait enfin prendre le contrôle de la production et de la vente de drogue à Tokyo, une herbe qu'on pensait disparue refait surface !!

Par Inai Yuto, Yûto Inai
Chez Dargaud

| 2 Partages

Auteur

Inai Yuto, Yûto Inai

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

2

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Tokyo cannabis Tome 8

Inai Yuto, Yûto Inai trad. Frédéric Malet

Paru le 11/09/2026

160 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505144342
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