Tokyo cannabis Tome 8

L'Ultra Red débarque sur le marché pour prendre le contrôle du business des e-liquides ! Mais, Kagayama craignant que ce nouveau produit, jouant avec les limites, ne trouve pas son public, se sent mis à l'écart du business de Morio avec les Omega. De son côté, Shimizu n'a plus d'autre choix que de retrouver Mick, s'il veut se racheter auprès des Kurobe. Alors que Morio pensait enfin prendre le contrôle de la production et de la vente de drogue à Tokyo, une herbe qu'on pensait disparue refait surface !!