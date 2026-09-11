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Mémorial de la Shoah Lyon

Sylvie Altar

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Durant la Second Guerre mondiale, Lyon fut un temps une ville d'accueil pour des réfugiés venus de toute la France avant de tomber dans le giron de l'armée allemande. De nombreuses rafles y ont alors été menées pour organiser la déportation des juifs vers les camps. En mémoire de toutes ces personnes déportées, l'association pour l'édification d'un Mémorial de la Shoah à Lyon a lancé en 2023 un concours d'architecture international d'une ampleur inédite auquel ont répondu 96 équipes venues de 25 pays différents. Ce lieu de recueillement se devait de s'inscrire dans le paysage lyonnais entre la gare de Lyon-Perrache et la place Carnot, là-même où les convois prirent leur départ. Le projet lauréat, porté par l'agence Blaising Borchardt Studio matérialise les 1 173 kilomètres séparant la gare de Perrache du camp d'Auschwitz-Birkenau par 1 173 mètres de rails. Bien plus qu'un mémorial c'est un pont entre le passé et l'avenir, un lieu où se rappelle à nous la mémoire des victimes de la Shoah pour ne jamais s'effacer.

Par Sylvie Altar
Chez Archives d'architecture moderne

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Auteur

Sylvie Altar

Editeur

Archives d'architecture moderne

Genre

Grandes réalisations

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Mémorial de la Shoah Lyon

Sylvie Altar

Paru le 11/09/2026

256 pages

Archives d'architecture moderne

29,00 €

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