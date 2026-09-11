Jusqu'à la dernière vague

Juin 2007. Andy, surfer professionnel, se débat depuis des années dans une vie d'addictions et de troubles psychiatriques. Bien loin de son exceptionnel niveau des saisons précédentes qui l'a vu remporter trois championnats du monde d'affilée, il arrive, presque en anonyme, à Arica au Chili pour la cinquième étape du tour professionnel. Contre toute attente et dans des conditions dantesques, il survole tous ses affrontements des premiers tours jusqu'à un huitième de finale décisif remporté contre Kelly, son "meilleur ennemi" . A la veille du dernier jour de compétition, il va se lancer dans une sombre errance émaillée de rencontres et de substances en tout genre ; il y croisera même une étrange et macabre figure.