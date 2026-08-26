Les Dés, messagers de votre destin

Bienvenue dans l'espace sacré et unique des Dés, messagers de votre destin. Savez-vous que les dés ne sont pas que de simples objets de jeu ? Qu'ils sont aussi des messagers ? A travers la kybomancie, un art divinatoire ancestral, ce livre vous invite à décrypter les signes cachés du hasard derrière chaque lancer de dés. Dans ces pages illustrées par la talentueuse hYrtis, vous découvrirez, sous la plume de Thierry Surgeon, passionné d'ésotérisme : La symbolique sacrée des nombres et leur pouvoir énergétique ; Des tirages à un, deux ou trois dés pour comprendre, transformer, dépasser ou accueillir ce qui se présente dans votre vie ; 216 combinaisons, chacune associée à un verbe d'action et une interprétation spirituelle et divinatoire, pour vous aider à avancer sur votre chemin, vous porter conseil ou éclairer vos décisions ; 216 messages inspirants transmis par vos guides, amis spirituels ou anges protecteurs. Conçu comme un livre-oracle, cet ouvrage vous propose également d'ouvrir une page au hasard pour y glaner un avis ou un présage. Alors, prêt à interroger l'invisible ? Alea jacta est : Faites rouler les dés.