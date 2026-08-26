Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les Dés, messagers de votre destin

Thierry Surgeon, hYrtis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue dans l'espace sacré et unique des Dés, messagers de votre destin. Savez-vous que les dés ne sont pas que de simples objets de jeu ? Qu'ils sont aussi des messagers ? A travers la kybomancie, un art divinatoire ancestral, ce livre vous invite à décrypter les signes cachés du hasard derrière chaque lancer de dés. Dans ces pages illustrées par la talentueuse hYrtis, vous découvrirez, sous la plume de Thierry Surgeon, passionné d'ésotérisme : La symbolique sacrée des nombres et leur pouvoir énergétique ; Des tirages à un, deux ou trois dés pour comprendre, transformer, dépasser ou accueillir ce qui se présente dans votre vie ; 216 combinaisons, chacune associée à un verbe d'action et une interprétation spirituelle et divinatoire, pour vous aider à avancer sur votre chemin, vous porter conseil ou éclairer vos décisions ; 216 messages inspirants transmis par vos guides, amis spirituels ou anges protecteurs. Conçu comme un livre-oracle, cet ouvrage vous propose également d'ouvrir une page au hasard pour y glaner un avis ou un présage. Alors, prêt à interroger l'invisible ? Alea jacta est : Faites rouler les dés.

Par Thierry Surgeon, hYrtis
Chez Arcana Sacra

|

Auteur

Thierry Surgeon, hYrtis

Editeur

Arcana Sacra

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Dés, messagers de votre destin par Thierry Surgeon, hYrtis

Commenter ce livre

 

Les Dés, messagers de votre destin

Thierry Surgeon, hYrtis

Paru le 26/08/2026

400 pages

Arcana Sacra

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380630817
9782380630817
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.