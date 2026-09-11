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#Imaginaire

Betty & Polo

Adrien Poissier

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Après une épopée malhabile mais grandiose, Betty et Polo sont de retour à la ferme. Maintenant, ils ont un nouveau statut : celui d'animal de compagnie, et donc la garantie de ne pas finir rôtis au fond d'un poêlon. Seulement, retrouver le quotidien laborieux de la vie à la ferme leur parait bien morne... Et s'ils laissaient tout tomber pour faire autre chose ? Peut-être ont-ils un talent caché, voire même un don artistique ? Les deux volailles partent sur les routes, avec un nouveau rêve : devenir des animaux de cirque !

Par Adrien Poissier
Chez Charivari

|

Auteur

Adrien Poissier

Editeur

Charivari

Genre

Humour

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Betty & Polo

Adrien Poissier

Paru le 11/09/2026

160 pages

Charivari

19,50 €

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Scannez le code barre 9782487663435
9782487663435
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