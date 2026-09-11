Betty & Polo

Après une épopée malhabile mais grandiose, Betty et Polo sont de retour à la ferme. Maintenant, ils ont un nouveau statut : celui d'animal de compagnie, et donc la garantie de ne pas finir rôtis au fond d'un poêlon. Seulement, retrouver le quotidien laborieux de la vie à la ferme leur parait bien morne... Et s'ils laissaient tout tomber pour faire autre chose ? Peut-être ont-ils un talent caché, voire même un don artistique ? Les deux volailles partent sur les routes, avec un nouveau rêve : devenir des animaux de cirque !