Nos éclats de souvenirs

La ville forteresse de Kelgran est le dernier bastion de l'humanité, une cité assaillie par le froid, maintenue en vie par l'acier, le charbon et la force de milliers de travailleurs. A son sommet, un vaste datacenter gave les habitants de données. A sa base s'entassent des millions de supports silicium corrompus, desquels s'échappent des données éparses. Tout bascule quand Ark, un botaniste hanté par son passé, rencontre Cosma, une résistante amnésique. Débute alors une course-poursuite haletante sur fond de quête d'identité, à la recherche de précieux éclats de souvenirs.