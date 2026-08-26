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#Manga

Couteau et Piment Vert Tome 11

Yuki Isoya

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L'annonce d'une grossesse tombe comme un coup de tonnerre sur Sakaé et Shôko, couple que tout sépare. Alors que Sakaé tourne les talons sans un mot pour sa femme bouleversée, Ichika s'élance à sa poursuite. Elle apprend bientôt de la bouche- même de l'intéressé ses origines cachées... Amané rentre de son stage tokyoïte dans un climat d'agitation, et la vie quotidienne, ponctuée par les petits plats d'Ichika, reprend son cours chez les Kuwanoki. Mais les déferlantes s'abattent sur le couple amoureux : Sakaé et Shôko, Suzuné, l'ouverture du deuxième restaurant Kuwanoki... Bienvenue dans le 11e tome de Couteau et Piment Vert, entre turbulences et tranquillité ! Fi des bouleversements, le soutien mutuel s'ancre entre Ichika et Amané...

Par Yuki Isoya
Chez Le Lézard Noir

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Auteur

Yuki Isoya

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Josei/femme

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Couteau et Piment Vert Tome 11

Yuki Isoya

Paru le 26/08/2026

Le Lézard Noir

8,50 €

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Scannez le code barre 9782353484744
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