Saint Augustin

Né au milieu du IVème siècle en Afrique du Nord, Augustin s'intéresse aux philosophes et aux théories religieuses qui fleurissement dans l'Empire romain, avant de se convertir au christianisme. Un long cheminement vers le mystère du Salut, de la Grâce et de l'amour de Dieu qui influencera les plus grands penseurs durant des siècles et suscitera aussi de nombreuses controverses religieuses. Une BD intégralement réalisée par Dominique Bar qui rend humaine et proche cette figure de Père de l'Eglise, pris en permanence entre ses tâtonnements dans la Foi et sa recherche de Vérité.