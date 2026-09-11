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Saint Augustin

Dominique Bar

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Né au milieu du IVème siècle en Afrique du Nord, Augustin s'intéresse aux philosophes et aux théories religieuses qui fleurissement dans l'Empire romain, avant de se convertir au christianisme. Un long cheminement vers le mystère du Salut, de la Grâce et de l'amour de Dieu qui influencera les plus grands penseurs durant des siècles et suscitera aussi de nombreuses controverses religieuses. Une BD intégralement réalisée par Dominique Bar qui rend humaine et proche cette figure de Père de l'Eglise, pris en permanence entre ses tâtonnements dans la Foi et sa recherche de Vérité.

Par Dominique Bar
Chez Editions du Triomphe

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Auteur

Dominique Bar

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

BD religieuses

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Saint Augustin

Dominique Bar

Paru le 11/09/2026

48 pages

Editions du Triomphe

16,90 €

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Scannez le code barre 9782383861645
9782383861645
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