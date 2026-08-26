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L'Héritière du dragon Tome 2

Asuka Ishii

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Partie dans le vaste monde pour trouver un moyen de sauver son amie, Shan-Lee est invitée au château du royaume de Teinan par un proche du roi. C'est alors que les secrets de sa naissance sont révélés... Pour mettre au pas la puissance incontrôlable du dragon, elle se donne pour mission de réitérer l'exploit accompli par le héros : obtenir la bénédiction des dragons. De la magie, des créatures incroyables et des poursuivants qui se rapprochent ! Ce récit fantastique et palpitant voit son univers s'agrandir ! Ceci est l'histoire d'une jeune fille qui porte l'héritage du dragon et du héros !

Par Asuka Ishii
Chez Glénat

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Auteur

Asuka Ishii

Editeur

Glénat

Genre

Shonen/garçon

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L'Héritière du dragon Tome 2

Asuka Ishii trad. Jocelin Meunier

Paru le 10/09/2026

192 pages

Glénat

7,90 €

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Scannez le code barre 9782344070482
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