L'Héritière du dragon Tome 2

Partie dans le vaste monde pour trouver un moyen de sauver son amie, Shan-Lee est invitée au château du royaume de Teinan par un proche du roi. C'est alors que les secrets de sa naissance sont révélés... Pour mettre au pas la puissance incontrôlable du dragon, elle se donne pour mission de réitérer l'exploit accompli par le héros : obtenir la bénédiction des dragons. De la magie, des créatures incroyables et des poursuivants qui se rapprochent ! Ce récit fantastique et palpitant voit son univers s'agrandir ! Ceci est l'histoire d'une jeune fille qui porte l'héritage du dragon et du héros !