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#Manga

Cherry Bullet Adolescence

Natsuwo

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Asahi Unosawa, camarade de Azusa Ôtani, est un garçon plein d'innocence au visage d'ange et particulièrement attachant. Comme le prédisait son nom, c'est justement sa personnalité rayonnante et son visage éclatant qui ont envoûté Azusa, amour réciproque qui les entraîne rapidement à se mettre en couple. Dans la fleur de leur adolescence, bien sûr que nos amoureux s'enlacent et s'embrassent à foison, mais l'expression virile sur le visage de Asahi lors de leur première nuit d'amour reste gravée dans la mémoire de Azusa... Voulant revoir cette facette de Asahi, Azusa essaie différents stratagèmes pour remettre Asahi en conditions, menant sa raison à rude épreuve. Voici les débuts tant attendus de la mangaka Natsuwo, dans une romance adolescente pure, à l'aube des premiers ébats.

Par Natsuwo
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Natsuwo

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Cherry Bullet Adolescence

Natsuwo

Paru le 11/09/2026

160 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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