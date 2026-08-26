Quand Sherlock Holmes rencontre Tarzan Créée en 1975, la collection " Marginalia ", entièrement dédiée aux littératures populaires et dirigée par François Rivière, a proposé aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir de courts récits inconnus ou méconnus en France des plus grands écrivains : Jules Verne, Paul Féval, Maurice Leblanc, H. P. Lovecraft... dans de petits ouvrages aux couvertures illustrées par les plus grands talents de la bande dessinée (Franquin, Moebius, Tardi, Gotlib...). Riche de 17 titres publiés jusqu'en 1979, la collection avait ensuite été mise en sommeil. La voici de retour, toujours sous la houlette de François Rivière, mais désormais enrichie de nombreuses illustrations intérieures et présentée sous formes de beaux ouvrages cartonnés à l'habillage soigné. Cette seconde inauguration propose deux titres de la deuxième moitié du XXe siècle, issus d'auteurs américains majeurs : La Ménagerie de Margate de Robert Bloch et Le Saigneur de la jungle de Philip Jose Farmer, illustrés par deux grands noms du Neuvième art, Guillaume Sorel et Virginie Augustin. En pleine Grande Guerre, le célèbre détective est envoyé au Caire. Sa mission : retrouver l'espion allemand Von Bork, porteur d'une arme biologique capable d'affamer des nations entières. Commence alors une odyssée insensée ! Aux côtés du fidèle Watson, Holmes embarque pour un voyage qui le mènera au coeur de la jungle après un crash spectaculaire. Dans ce cadre hostile, le duo va croiser la route d'une légende : Lord Greystoke, alias Tarzan. Ensemble, les vaillants aventuriers devront survivre aux pièges d'une vallée perdue dont nul étranger n'est ressorti indemne... Ce récit parodique du célèbre auteur du Monde du Fleuve, Philip Jose Farmer (1918-2009) est illustré par le trait savoureux de Virginie Augustin, qui réinvente une nouvelle fois son style en s'inspirant des gravures de Gustave Doré. Une aventure épique, drôle et périlleuse où les mythes croisent l'Histoire et où le plus grand détective du monde découvre que la jungle n'a rien à envier à Londres.