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#Essais

La mer pour avenir

Paul Tréguer

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L'océanographie française est forte d'une longue histoire et Brest est sans conteste l'un de ses berceaux. C'est par les cartes marines que la science des océans y a pris son essor. En 1967 s'y implantait le Cnexo, ancêtre d'Ifremer. L'Institut universitaire européen de la mer, sous l'égide de l'Université de Bretagne Occidentale, connecte depuis 30 ans les meilleurs organismes sur le sujet, alliant recherches de pointe et transfert vers les entreprises. Fondateur de cet Institut, Paul Tréguer revient sur cette odyssée au plan national, européen et international. Il évoque aussi les expéditions qui l'ont conduit dans les mers lointaines. Illustré de nombreuses archives, puisées à des sources de première main, voici un texte qui communique sa passion à tous les amoureux de la mer.

Par Paul Tréguer
Chez Locus Solus

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Auteur

Paul Tréguer

Editeur

Locus Solus

Genre

Histoire des sciences

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La mer pour avenir

Paul Tréguer

Paru le 11/09/2026

176 pages

Locus Solus

20,00 €

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Scannez le code barre 9782368336328
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