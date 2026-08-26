Job débarque à la pointe de l'Afrique avec en tête une quête impossible et un fantôme au coeur. Il ne se doute pas qu'il sera bientôt rejoint par Rouslan, le géant d'Ukraine ; puis par un mystérieux Gabriel, flanqué de Madame, une mangouste ornée de parures princières. Ensemble, ils remontent vers le nord, glissant de fleuve en océan sur des embarcations de fortune, ou parcourant les pistes poussiéreuses dans un camion aux cargaisons infinies... De Durban au Kivu, d'Obock aux bords du Gange, commence alors un étrange périple qui durera trente ans, et que jalonnent lettres et carnets. Roman d'aventures et d'amour, roman-monde et chronique intime d'une disparition, l'odyssée funambule de Job s'impose comme une épopée contemporaine d'une rare ampleur, dont l'écriture magistrale adossée aux puissantes photographies de Jérôme Boutain possède le souffle des grands mythes.