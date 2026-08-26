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#Roman francophone

Odyssée funambule

Nicolas Deleau

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Job débarque à la pointe de l'Afrique avec en tête une quête impossible et un fantôme au coeur. Il ne se doute pas qu'il sera bientôt rejoint par Rouslan, le géant d'Ukraine ; puis par un mystérieux Gabriel, flanqué de Madame, une mangouste ornée de parures princières. Ensemble, ils remontent vers le nord, glissant de fleuve en océan sur des embarcations de fortune, ou parcourant les pistes poussiéreuses dans un camion aux cargaisons infinies... De Durban au Kivu, d'Obock aux bords du Gange, commence alors un étrange périple qui durera trente ans, et que jalonnent lettres et carnets. Roman d'aventures et d'amour, roman-monde et chronique intime d'une disparition, l'odyssée funambule de Job s'impose comme une épopée contemporaine d'une rare ampleur, dont l'écriture magistrale adossée aux puissantes photographies de Jérôme Boutain possède le souffle des grands mythes.

Par Nicolas Deleau
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Nicolas Deleau

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Odyssée funambule

Nicolas Deleau

Paru le 26/08/2026

272 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

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