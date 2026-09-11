L'Iliade & l'Odyssée

Homère reste une énigme. De sa vie, de son existence même, on ne sait presque rien, et pourtant l'Iliade et l'Odyssée n'ont cessé, depuis trois millénaires, de façonner notre imaginaire. C'est la très longue histoire de leur postérité, en Europe et dans le monde entier, qu'entreprend de raconter Alberto Manguel dans cet essai aux multiples facettes. De Platon à Dante, de Montaigne à Diderot, de Nietzsche à Joyce, il retrace la généalogie des lectures, des traductions et des réécritures qui ont fait des deux épopées un palimpseste vivant, sans cesse réinventé par chaque époque. Grand lecteur devant l'Eternel, Alberto Manguel nous guide à travers les pages de son immense bibliothèque et nous montre comment chaque génération a interrogé Homère pour y trouver ses propres réponses. Loin d'un monument figé, l'oeuvre homérique apparaît ici comme la source à laquelle puisent à l'infini poètes, philosophes, historiens, romanciers, dramaturges, peintres et artistes de toutes langues et de toutes cultures. Avec l'érudition joyeuse et la curiosité insatiable qui le caractérisent, Alberto Manguel offre moins une étude qu'une promenade savante au coeur de notre patrimoine littéraire. Cette édition augmentée s'enrichit de nouvelles réflexions sur l'héritage d'Homère dans la littérature et les arts, notamment au cinéma.