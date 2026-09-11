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Bracelets bubble tea

Clémentine Guivarc'h

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Un coffret pour créer 7 bracelets aux couleurs pastel aussi douces qu'un bubble tea parfaitement aromatisé ! Sur chaîne ou avec des perles enfilées sur élastique, ils sont faciles et rapides à réaliser. Contenu : - 2 bracelets en chaîne dorée - 4 breloques bubble tea et coeurs - 25 perles nacrées - 20 perles rondes dorées - 5 perles coeurs dorés - Des perles de rocaille en deux tailles et trois couleurs - 5 anneaux dorés - Du fil élastique transparent - Toutes les explications en pas à pas

Par Clémentine Guivarc'h
Chez Fleurus

|

Auteur

Clémentine Guivarc'h

Editeur

Fleurus

Genre

Bricolage et création

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Bracelets bubble tea

Clémentine Guivarc'h

Paru le 11/09/2026

4 pages

Fleurus

13,99 €

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Scannez le code barre 9782215202776
9782215202776
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