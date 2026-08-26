La théorie des couleurs de Joannes Itten peut sans nul doute être considérée comme un enseignement fondamental de référence universelle par tous ceux qui ont à connaître de la couleur et de ses problèmes. L'auteur fut l'un des premiers professeurs du Bahaus de Weimar qui a fortement inspiré l'enseignement artistique contemporain dans tous les grands pays du monde. Son "Art de la couleur" est un enseignement né des méditations d'un artiste et d'un pédagogue. Cette édition abrégée en reprend les thèmes essentiels dans un texte mis à la portée d'un vaste public : étudiants de toutes disciplines, techniciens de l'industrie graphique, artisans, amateurs d'art... Elle a été conçue pour rendre plus familiers les problèmes fondamentaux que pose la couleur et pour aider ainsi à une meilleure compréhension de la création artistique.