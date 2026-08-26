L'Immortel

La menace d'une nouvelle guerre gronde dans les rues de Novi Zora. Aux côtés d'Aliocha, Lev profite du chaos pour placer ses pions sur l'échiquier politique et creuser dans les plus sombres secrets d'Etat. Mais quand il découvre que son ancien mentor, Vladimir Sokolov, mène des expériences qui défient toute morale, un dilemme s'impose : le dénoncer en vertu de la justice, ou utiliser ses recherches pour ses propres ambitions ? Anastasia, elle, est de retour dans sa famille, à Mirska. Son objectif est simple : jouer la fille modèle pour voler les plans d'une arme de destruction massive qu'aurait construite son père. Une mission qui pourrait changer le cours de la guerre, mais à quel prix ? Si elle se fait prendre, elle risque de perdre bien plus que sa propre mémoire... Quand l'histoire se répète, la vraie nature des hommes se révèle. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire.