L'orpheline du Temple

En février 1794, Joseph Herbelin, âgé de dix-neuf ans, fervent révolutionnaire, est nommé gardien de la sinistre tour du Temple. Là, il s'éprend de la dernière prisonnière royale, qui n'est autre que la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Recluse dans la plus grande solitude jusqu'à en perdre l'usage de la parole, Marie-Thérèse se révèle sous le regard du jeune homme. Témoin intime des épreuves qui lui sont infligées, ce dernier, tiraillé entre son idéal et ses sentiments, voit ses convictions voler une à une en éclats, tout comme une partie du peuple français, ébranlée par la violence d'un siècle révolutionnaire. Une immersion totale et, surtout, un récit magnifique et touchant. Faustine Meyssonnier, librairie Grangier (Dijon), Page des libraires. Si Herbelin est fictif, tout le reste est véridique. L'autrice s'appuie sur la réalité historique avec minutie. Hubert Artus, Lire magazine.