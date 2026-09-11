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#Comics

Rorschach

Tom King, Jorge Fornés

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Cela fait 35 ans qu'Ozymandias a téléporté un monstre tentaculaire sur New York, tuant des milliers de personnes et détruisant une fois pour toutes la confiance du public dans ses protecteurs. Depuis cette catastrophe, Rorschach est devenue une icône culturelle fascinante, symptôme d'un monde en perte de repères. Lors de la tentative d'assassinat d'un candidat populiste, on abat un homme portant le masque de Rorschach. Qui est l'homme derrière le masque, et surtout quelles étaient ses motivations ? L'inspecteur chargé de découvrir la véritable identité du tueur abattu s'engage alors dans une enquête qui l'entraîne dans un méandre de conspirations, d'invasions extraterrestres, de bienfaiteurs en disgrâce, de visions mystiques et même de bandes dessinées.

Par Tom King, Jorge Fornés
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Tom King, Jorge Fornés

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

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Rorschach

Tom King, Jorge Fornés

Paru le 11/09/2026

296 pages

Urban Comics Editions

10,90 €

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