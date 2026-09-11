Sept fois dimanche

Le royaume d'Ici ne ressemble à aucun autre : il est dirigé par sept rois ! Mais ces sept-là ne se supportent pas. Pour éviter de graves ennuis, il a donc été décidé que chacun d'eux régnerait à son tour, pendant 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. Lundi fonceur mal dégrossi, Mardi sérieux comme un dictionnaire, Mercredi joueur endiablé, Jeudi très ordonné, Vendredi souriant rêveur, Samedi joyeux fêtard, et Dimanche, tant attendu. . chacun a son caractère et mène le royaume à sa manière. Oui mais voilà, un dimanche pas comme un autre, le roi (Dimanche donc ! ) décide de ne pas rendre le trône. C'est désormais tous les jours dimanche : farniente, siestes et rêveries. Au début on se réjouit, peu à peu on s'ennuie, puis on se révolte face à tout ce temps vacant ! "Dimanche ça suffit, finit par rugir l'enfant, tu n'en fais qu'à ta tête et on a marre que tu te prennes pour le commandant ! " Au royaume d'Ici tout va rentrer dans l'ordre et on va enfin apprendre à vivre ensemble...