" Le square est vide, nos corps sont rouges, nous nous emboîtons derrière un toboggan orange. Ses baisers tracent des formes, des losanges, des rectangles. Pas de cercles. Comme s'il refusait la rondeur. " Un soir d'été, une jeune femme est quittée par son amoureux, Gabriel. Sous le choc de la rupture, elle s'enfonce, seule, dans la ville de son enfance. C'est là qu'elle franchit la porte d'un bar aussi folklorique que son nom l'indique : Le Mythe. On y trouve un producteur de cinéma, le descendant direct de Chateaubriand, une star de télé-réalité et un homme politique de gauche, des êtres qui, comme elle, abandonnés, transforment leur blessure en ivresse. Abus, honte de soi, perversion, obsession, confessions des uns, provocations des autres : toutes les passions humaines sont à l'oeuvre dans ce cirque nocturne. La nuit glisse vers l'impardonnable quand les festivités tournent à la prise d'otage. Emportée sur ce manège tragi-comique, la narratrice reverra-t-elle le matin ? Dans Fuck Circus, Esther Teillard sonde notre époque et ses névroses avec une ironie mordante et une tendresse contagieuse : de l'humiliation banale à la torture, nul n'échappe à la violence. Un roman éclatant.