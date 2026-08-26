Comment naissent les histoires ? Qu'est-ce qui pousse une enfant solitaire à se réfugier dans les livres, puis à consacrer sa vie à la fiction ? D'une enfance bretonne marquée par les secrets au tumulte de l'adolescence, des rencontres fondatrices aux amours contrariées, des deuils aux renaissances inattendues, Stéphanie Janicot explore les forces invisibles qui ont nourri son imaginaire et donné vie à ses romans. Ici, chaque livre devient une étape, chaque personnage un double, chaque fiction un miroir du réel. A travers son récit, la romancière interroge la genèse des thèmes qui hantent son écriture : la famille, les identités multiples, la solitude, le féminin, et surtout le temps, cet adversaire fidèle qui nous accompagne à chaque page de notre existence. La Fabrique des histoires est une plongée fascinante dans la machinerie secrète d'une oeuvre. Stéphanie Janicot, autrice notamment des Matriochkas, de Soledad, de La Mémoire du monde (prix Renaudot poche) et, plus récemment, des Maîtres du temps, signe son texte le plus intime et sans doute le plus accompli.