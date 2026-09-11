L'Altinha est un jeu populaire qui se joue sur les plages de Rio de Janeiro : Ipanema, Leblon, Copacabana, Leme, etc. Ce jeu consiste à garder la balle en l'air, sans que les joueurs ne puissent utiliser leurs mains. Ce sport carioca par excellence est apparu dans les années 1960 et se joue de préférence près de l'eau, là où les pieds ne risquent pas d'être brûlés par le sable chaud. Tanara Stuermer poursuit : "J'ai toujours aimé regarder ce sport. Dès le début, j'ai trouvé magnifique l'esprit de solidarité qui relie les joueurs. Ils ne sont pas en compétition. Il n'y a pas de rivalité. Ils ont tous un même objectif, ludique : ne pas laisser la balle toucher le sol". Tanara Stuermer voit dans ces scènes sportives, rythmées par les déplacements des corps et des ballons, de véritables chorégraphies qu'elle essaie de restituer dans ses images. Elle réalise ainsi des expérimentations en superposant des papiers calque apportant une diffraction et une décomposition du mouvement à l'instar d'un Edweard Muybridge ou d'un Etienne-Jules Marey. Altinha est un véritable livre objet jouant de la transparence d'un papier fin pour restituer les recheches formelles de l'artiste.