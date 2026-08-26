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#Bande dessinée jeunesse

Rome et son empire

Dominique Joly, Emmanuel Olivier

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Une BD pour aborder la longue vie de la cité sous un angle purement historique ! Bienvenue à Rome, la plus grande cité du monte antique ! De sa fondation légendaire à l'invention de la République, du premier empereur Auguste aux invasions barbares, cette bande dessinée vous fait revivre l'incroyable épopée du peuple romain. Mêlez-vous à la foule qui se bouscule dans les rues de la ville, accompagnez les Romains aux thermes ou à l'amphithéâtre... et assistez à l'un des combats de gladiateurs offerts par l'empereur !

Par Dominique Joly, Emmanuel Olivier
Chez Casterman

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Auteur

Dominique Joly, Emmanuel Olivier

Editeur

Casterman

Genre

BD jeunesse divers

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Rome et son empire

Dominique Joly, Emmanuel Olivier

Paru le 26/08/2026

48 pages

Casterman

14,95 €

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