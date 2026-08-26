Rome et son empire

Une BD pour aborder la longue vie de la cité sous un angle purement historique ! Bienvenue à Rome, la plus grande cité du monte antique ! De sa fondation légendaire à l'invention de la République, du premier empereur Auguste aux invasions barbares, cette bande dessinée vous fait revivre l'incroyable épopée du peuple romain. Mêlez-vous à la foule qui se bouscule dans les rues de la ville, accompagnez les Romains aux thermes ou à l'amphithéâtre... et assistez à l'un des combats de gladiateurs offerts par l'empereur !