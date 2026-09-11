Intelligence artificielle & nouveau fascisme

Cet ouvrage constitue une analyse de la manière dont l'IA est présentée au grand public, à savoir comme une avancée technologique porteuse de solutions pour divers problèmes auxquels l'humanité doit faire face. Une image en contradiction avec la réalité des faits, puisque Rainer Mühlhoff montre que l'industrie de l'IA repose sur l'exploitation et le mépris de l'être humain. Il en appelle à ne pas se laisser distraire par des questions spéculatives alors que les promoteurs et industriels de l'IA s'allient concrètement et sur le court terme avec des politiques réactionnaires. La structure du livre sert parfaitement le propos de l'auteur, puisqu'il commence par définir l'IA d'un point de vue technique et historique, avant de l'inscrire dans une société de préemption, puis d'aborder son traitement médiatique en lien avec les idéologies réactionnaires qui dominent cette industrie - une industrie qui, par ailleurs, suit les dérives autoritaires des Etats. Il définit ensuite la notion de "nouveau fascisme" , et développe sa vision de la technologie comme instrument de pouvoir. Enfin, il conclut en explicitant les moyens à notre disposition pour prendre une autre direction et aborder différemment les vraies questions liées à l'IA.