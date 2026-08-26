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Gabriel, chien musicien

Mylène Rigaudie, Anne Kalicky

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Nos irrésistibles livres marionnettes désormais en version XL sonore ! Gabriel a très envie de jouer de la musique, mais par où commencer ? Madame Symphonie, la directrice de l'école de musique, lui propose d'écouter ses élèves pour découvrir les instruments enseignés. Violon, flûte traversière, batterie, guitare, piano... Quel instrument sera son préféré ? Un livre marionnette avec 5 puces sonores et les tendres illustrations de Mylène Rigaudie pour une lecture encore plus immersive !

Par Mylène Rigaudie, Anne Kalicky
Chez Casterman

|

Auteur

Mylène Rigaudie, Anne Kalicky

Editeur

Casterman

Genre

Livres à toucher

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Gabriel, chien musicien

Mylène Rigaudie, Anne Kalicky

Paru le 30/09/2026

12 pages

Casterman

12,95 €

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Scannez le code barre 9782203306561
9782203306561
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