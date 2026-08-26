Gabriel, chien musicien

Nos irrésistibles livres marionnettes désormais en version XL sonore ! Gabriel a très envie de jouer de la musique, mais par où commencer ? Madame Symphonie, la directrice de l'école de musique, lui propose d'écouter ses élèves pour découvrir les instruments enseignés. Violon, flûte traversière, batterie, guitare, piano... Quel instrument sera son préféré ? Un livre marionnette avec 5 puces sonores et les tendres illustrations de Mylène Rigaudie pour une lecture encore plus immersive !