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Les fondamentaux de l'aménagement du territoire

Xavier Desjardins

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Organiser collectivement le rapport entre la société et son espace afin de mieux répondre aux objectifs politiques qu'elle se fixe : tel est le but de l'aménagement du territoire. Ce manuel clair et concis vient en présenter les principaux fondements et enjeux, notamment le développement économique, l'accès aux services, le rôle des infrastructures, la transition écologique. Cette nouvelle édition enrichie de nombreux exemples empruntés à des contextes variés (en France, en Europe et dans le monde) analyse les principaux débats liés à la construction des politiques publiques d'aménagement et leur mise en oeuvre. Elle propose une lecture critique et stimulante des expériences significatives et marquantes de l'aménagement du territoire, avant d'en interroger les formes à venir.

Par Xavier Desjardins
Chez Armand Colin

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Auteur

Xavier Desjardins

Editeur

Armand Colin

Genre

Aménagement du territoire

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Les fondamentaux de l'aménagement du territoire

Xavier Desjardins

Paru le 26/08/2026

208 pages

Armand Colin

19,90 €

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Scannez le code barre 9782200642709
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