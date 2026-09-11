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#Imaginaire

Montefiore

Pierre-Henry Gomont

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Andrea et Angelo, deux frères passionnés de chevaux, assistent à une course. Mais pas n'importe quelle course : une de celles qu'on ne voit qu'en Italie, où les chevaux galopent dans d'étroites ruelles et sur des places bondées ; où les cavaliers montent à cru, s'empoignent, chutent, et, pour gagner, déploient autant de talent que de vice. Pour le vice, c'est Guido le meilleur. Et les enfants ne sont pas peu fiers, parce que Guido, c'est leur oncle. Même si celui-ci rencontre ses neveux pour la première fois, il les invite pour l'été dans l'élevage familial. En Italie, la famille, c'est sacré. Les enfants vont découvrir l'endroit où leur père a grandi, un monde duquel ils ont été soigneusement tenus à l'écart. Il y a la tante Rina, l'entraîneur Ambroggio, la bande des jeunes cavaliers, concurrents avant d'être camarades ; et surtout, il y a Hermès... Hermès, le cheval fou, qui a la robe vif-argent et des éclairs sous les sabots. Montefiore parle de la famille, de celle qui nous a vu naître, et de celle que l'on construit. Dans l'ardeur du dessin autant que dans les mots, Pierre-Henry Gomont montre l'enfance lorsqu'elle se heurte à l'ordre établi.

Par Pierre-Henry Gomont
Chez Dargaud

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Auteur

Pierre-Henry Gomont

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

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Montefiore

Pierre-Henry Gomont

Paru le 18/09/2026

192 pages

Dargaud

27,00 €

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