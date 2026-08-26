New York, 2019. Au terme d'un été étouffant, Smith, jeune diplômé de Stanford issu de la bourgeoisie noire d'Atlanta, est arrêté en sortant d'une soirée pour possession de cocaïne. Contraint de suivre un programme de désintoxication en attendant son jugement, Smith doit résister aux attraits de la nuit new-yorkaise. Cet épisode intervient quelques semaines seulement après la mort tragique d'Ella, sa colocataire et amie, fille d'une célèbre chanteuse de soul. Alors que l'enquête sur les circonstances de sa disparition avance, livrant des révélations déroutantes, Smith se demande s'il connaissait si bien Ella. Cherchant refuge chez ses parents à Atlanta, il est vite acculé par les attentes de sa famille et croule sous le poids de leur passé. Le Grand Rêve noir est un premier roman fulgurant sur un homme pris au piège d'une spirale qui vient entraver une ascension prometteuse : comment retrouver le chemin de l'espoir ?