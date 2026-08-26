Le mystère du papyrus

Une malle magique, un mystère à résoudre, deux enfants en quête d'aventure... Ambre et Jasper ont ouvert une étrange malle dans le grenier, et les voilà propulsés au coeur de l'Egypte antique ! Un appel à l'aide les attend au bord du Nil : une fillette est en danger, aux mains de pilleurs de tombes... Entre hiéroglyphes à déchiffrer, pyramides à visiter et tempêtes de sable à affronter, embarque avec eux dans une palpitante course contre la montre, au côté de Toutankhamon. Ambre et Jasper ont besoin de toi !