Une Italienne à Brooklyn

LE DESTIN HORS DU COMMUN DE DEUX AMANTS SEPARES PAR LA GUERRE Italie, 1934 A Vercellino, EVELINA grandit à l'abri du monde, dans la villa familiale dont le faste s'estompe au fil des ans. Lorsque sa grande soeur accepte un mariage dicté par les convenances, Evelina se fait une promesse : jamais elle n'épousera un homme sans l'aimer. Puis elle rencontre EZRA. A ses côtés, Evelina découvre un bonheur qu'elle n'avait jamais osé imaginer, et elle voudrait croire que ces journées baignées de soleil, de beauté et d'amour dureront toujours. Mais tandis que l'Italie fasciste scelle son destin avec l'Allemagne nazie et que les nuages de la guerre s'amoncellent sur l'Europe, leurs rêves se fissurent bientôt. New York, 1979 Bien des années plus tard, installée à New York, Evelina croit avoir appris à vivre avec ses souvenirs. Jusqu'au jour où le passé ressurgit là où elle l'attendait le moins... PAR L'AUTRICE DE LA SAGA BEST-SELLER DES DEVERILL DEJA 8 MILLIONS DE LECTEURS CONQUIS "Santa Montefiore est au Royaume-Uni ce que Lucinda Riley est à l'Irlande : un monument populaire". SANDRINE MARIETTE, ELLE