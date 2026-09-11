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La Sainte Bible

Bibli'O, Segond 1978 Louis

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- Traduction Segond révisée 1978 Précise et respectueuse des textes sources - Notes explicatives réduites Essentielles pour comprendre le texte sans le surcharger - Glossaire Pour mieux saisir les termes clés - Cartes couleur Pour visualiser les lieux et itinéraires bibliques Découvrez la Bible à la Colombe, appréciée pour la précision et l'élégance de sa traduction. Issue d'une révision de la Segond classique (texte de 1978), elle reste fidèle au texte original grâce à son approche à équivalence formelle. Une édition qui marie tradition et modernité, idéale pour une lecture exigeante et approfondie de la Parole. Parfaite pour les lecteurs maîtrisant très bien le français et déjà familiers de l'univers biblique.

Par Bibli'O, Segond 1978 Louis
Chez Bibli'O

|

Auteur

Bibli'O, Segond 1978 Louis

Editeur

Bibli'O

Genre

Bibles

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La Sainte Bible

Bibli'O, Segond 1978 Louis

Paru le 11/09/2026

1312 pages

Bibli'O

16,00 €

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