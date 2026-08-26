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#Roman jeunesse

Panique sur le réseau

Hachette Livre, Elisa Pocetta, Nicolas Jaillet

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Intrusion détectée ! Un hacker a réussi à infiltrer le réseau interne du collège. Tous les ordinateurs sont maintenant hors de contrôle ! Pour Yacine, c'est une certitude : le coupable vient de l'intérieur. Est-ce un élève ? Un professeur ? Armés de leurs super-pouvoirs et de leur intuition, Yacine, Mirna, Valentin et Alexis doivent vite démasquer le pirate... avant qu'il ne soit trop tard ! Quatre ados dotés de pouvoirs mènent une double vie : collégiens le jour, super-héros dès qu'une menace surgit ! - Une création originale de la Bibliothèque Verte. - Série de suspense et d'aventure, portée par quatre héros aux personnalités complémentaires. - Illustrations inédites. Dès 8 ans.

Par Hachette Livre, Elisa Pocetta, Nicolas Jaillet
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Livre, Elisa Pocetta, Nicolas Jaillet

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

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Panique sur le réseau

Hachette Livre, Elisa Pocetta, Nicolas Jaillet

Paru le 26/08/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017910589
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