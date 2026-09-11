La Guerre maritime et les Ports militaires de la France

Alors que les principales flottes mondiales font l'acquisition de drones et développent leur expertise dans les moyens robotisés, des débats émergent sur l'intérêt des grands bâtiments de combat. Dans le même temps, le conflit russo-ukrainien et les entreprises des Houthis en mer Rouge invitent à s'interroger sur le renouvellement des principes de la stratégie navale. Dans ce contexte, nombreuses sont les publications contemporaines qui font explicitement référence à la pensée de la Jeune Ecole, ou s'en inspirent implicitement. Pourtant, ces textes sont aujourd'hui très difficiles d'accès. Il convenait donc d'examiner à nouveau le texte fondateur de la Jeune école à travers une édition richement annotée et commentée, afin d'éclairer les débats sur les problèmes du format des marines et les nouvelles stratégies à mettre en place.