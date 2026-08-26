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L'assiette spécial fibres

Camille Chioukh-Petit

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Entre un petit-déjeuner qui rassasie vraiment et un autre qui donne faim deux heures plus tard, la différence. Longtemps associées aux régimes sans saveur, elles sont en réalité un pilier discret d'une alim elles nourrissent le microbiote, régulent l'appétit et stabilisent l'énergie. Avec ce livre vous découvrirez comment augmenter vos apports en fibres sans changer complètement votre alimentation grâce à : des fiches techniques claires qui vous aideront à comprendre vos besoins, à choisir les bons aliments et à augmenter vos apports sans inconfort ; 50 recettes riches en fibres : porridge crémeux aux flocons d'avoine, bowl de yaourt aux fruits rouges et granola, salades complète plats mijotés aux légumineuses tartines de pain complet, collations et desserts gourmands.

Par Camille Chioukh-Petit
Chez Hachette

|

Auteur

Camille Chioukh-Petit

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

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L'assiette spécial fibres

Camille Chioukh-Petit

Paru le 26/08/2026

170 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017909026
9782017909026
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