L'assiette spécial fibres

Entre un petit-déjeuner qui rassasie vraiment et un autre qui donne faim deux heures plus tard, la différence. Longtemps associées aux régimes sans saveur, elles sont en réalité un pilier discret d'une alim elles nourrissent le microbiote, régulent l'appétit et stabilisent l'énergie. Avec ce livre vous découvrirez comment augmenter vos apports en fibres sans changer complètement votre alimentation grâce à : des fiches techniques claires qui vous aideront à comprendre vos besoins, à choisir les bons aliments et à augmenter vos apports sans inconfort ; 50 recettes riches en fibres : porridge crémeux aux flocons d'avoine, bowl de yaourt aux fruits rouges et granola, salades complète plats mijotés aux légumineuses tartines de pain complet, collations et desserts gourmands.