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Ce noeud qu'il faut défaire

Ichi Bom

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Nishina Yuzuru est étudiant en troisième année à l'université. Il ignore tout de son orientation sexuelle et ne sait même pas s'il peut tomber amoureux. Forcé de boire en compagnie de quelques camarades de classe, il tombe sur Hase Ryôsuke, un maître de la cérémonie du thé dont la prestation l'a captivé enfant. Alors qu'il se confie à lui concernant ses doutes, Ryôsuke lui propose de tenter l'expérience avec lui. Derrière ses dehors nonchalants, Ryôsuke subit la pression de sa famille et porte beaucoup de responsabilités. Une histoire d'amour sur l'espoir d'un avenir meilleur, autour des thèmes de la cérémonie du thé.

Par Ichi Bom
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Ichi Bom

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Ce noeud qu'il faut défaire

Ichi Bom

Paru le 11/09/2026

192 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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