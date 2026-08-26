Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le grand guide de l'alimentation de 0 à 6 ans

Camille Chioukh-Petit

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide clair et rassurant d'une diététicienne-nutritionniste. - De la naissance a 6 ans, un accompagnement complet pour comprendre les besoins nutritionnels de l'enfant et adapter concrètement l'alimentation à chaque âge : du tout-lait aux repas familiaux, en passant par la diversification, l'évolution des textures, les portions et l'autonomie à table. - Un contenu résolument pratique pour le quotidien des familles : repères par âge, exemples de menus, tableaux clairs, astuces concrètes pour les repas pressés, stratégies face aux refus et règles essentielles de sécurité alimentaire. - Des réponses claires et rassurantes aux situations qui préoccupent le plus les parents : néophobie alimentaire, appétit variable, allergies, troubles digestifs, croissance et adaptations nécessaires selon le contexte de l'enfant. - Une approche positive et respectueuse de l'alimentation, qui aide les parents à poser un cadre sécurisant tout en laissant l'enfant développer l'écoute de sa faim, de sa satiété et sa curiosité alimentaire. Un livre pensé pour accompagner les parents au quotidien et les aider à construire, pas à pas, une relation sereine avec l'alimentation de leur enfant.

Par Camille Chioukh-Petit
Chez Hachette

|

Auteur

Camille Chioukh-Petit

Editeur

Hachette

Genre

Alimentation de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand guide de l'alimentation de 0 à 6 ans par Camille Chioukh-Petit

Commenter ce livre

 

Le grand guide de l'alimentation de 0 à 6 ans

Camille Chioukh-Petit

Paru le 02/09/2026

256 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017368014
9782017368014
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.