Le grand guide de l'alimentation de 0 à 6 ans

Un guide clair et rassurant d'une diététicienne-nutritionniste. - De la naissance a 6 ans, un accompagnement complet pour comprendre les besoins nutritionnels de l'enfant et adapter concrètement l'alimentation à chaque âge : du tout-lait aux repas familiaux, en passant par la diversification, l'évolution des textures, les portions et l'autonomie à table. - Un contenu résolument pratique pour le quotidien des familles : repères par âge, exemples de menus, tableaux clairs, astuces concrètes pour les repas pressés, stratégies face aux refus et règles essentielles de sécurité alimentaire. - Des réponses claires et rassurantes aux situations qui préoccupent le plus les parents : néophobie alimentaire, appétit variable, allergies, troubles digestifs, croissance et adaptations nécessaires selon le contexte de l'enfant. - Une approche positive et respectueuse de l'alimentation, qui aide les parents à poser un cadre sécurisant tout en laissant l'enfant développer l'écoute de sa faim, de sa satiété et sa curiosité alimentaire. Un livre pensé pour accompagner les parents au quotidien et les aider à construire, pas à pas, une relation sereine avec l'alimentation de leur enfant.